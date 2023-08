Jey Uso rompe con Jimmy y… ¿Se va de WWE?

Roman Reigns arribó a SmackDown tras los acontecimientos de SummerSlam, donde Jimmy Uso traicionó a Jey Uso en el emocionante «Combate Tribal» por el título.

En el momento en que Jey estaba a punto de finalizar el combate y convertirse en el nuevo Campeón Universal Indiscutible de la WWE, Jimmy apareció sorpresivamente para evitarlo y brindar su ayuda a Roman, asegurando así la victoria.

A partir de entonces, todo ha sido un torbellino de confusión. Curiosamente, Jimmy fue el primero en romper sus vínculos con The Bloodline y con el Jefe Tribal, instando a Jey a seguir su camino durante varias semanas.

Apenas unas semanas antes de SummerSlam, Jimmy tuvo que ser hospitalizado después de un enfrentamiento con Solo Sikoa, lo que provocó que Jey buscara vengar a su hermano. Sin embargo, la respuesta de su propio hermano resultó ser algo completamente inesperado.

Fue así que Roman Reings llegó al show azul para hablar de lo sucedido. Sin embargo, Paul Heyman aseguró que no había visto a Jimmy en todo el día. En ese momento apareció abajo del ring, lo que de alguna forma dejó ver que Reings no sabía sobre las acciones de su primo.

Jimmy subió al cuadrilátero y el Jefe Tribal le expresó que le debía un favor y le aseguró que estaría dispuesto a concederle lo que deseara. No obstante, el ex miembro de The Bloodline afirmó que sus acciones no tenían relación alguna con él.

En ese momento, Jey Uso hizo su entrada al ring y confrontó a su hermano, exigiéndole una explicación que también despertó la curiosidad de Roman. Jimmy justificó la traición argumentando que temía las consecuencias si Jey ganaba, ya que habría ascendido al puesto de Jefe Tribal, heredando un poder que lo habría corrompido al igual que a Roman Reigns.

Además, aseguró que si Jey no le creía y deseaba golpearlo, tenía la libertad de hacerlo; sin embargo, le dio la espalda y abandonó el cuadrilátero. Mientras tanto, Roman Reigns se burló de la situación, pero Jey no pudo contenerse y le propinó una patada.

Después, Jey atacó a Solo, pero Roman respondió con un Superman Punch; no obstante, Jey contraatacó con una patada y un Spear. Por último, Jey llamó a Jimmy y, justo cuando parecía que le daría un abrazo, sorprendió a su hermano con una patada.

Finalmente, en un arrebato emocional, Jey exclamó que abandonaba SmackDown, The Bloodline y la WWE.