El objetivo de Anthony Bowens: «Ser como The Rock»

«Ser como The Rock«, muchos lo han dicho pero nadie lo ha conseguido. No haría falta en realidad pues ha superado incluso a las propias estrellas de Hollywood que nada tienen que ver con la lucha libre profesional pero hablando de quienes realizaron la transición de los encordados a los sets de filmación nunca nadie se ha podido comparar.

Los más cercanos son John Cena y Batista, que están teniendo carreras impresionantes en la actuación, pero todavía no tienen ese tremendo estatus como protagonistas de películas de cine, así como tampoco el poder que Dwayne Johnson posee detrás de cámaras. Por eso todos lo señalan como quien allanó el camino. No fue el único, pero sí el más exitoso.

► El objetivo de Anthony Bowens

El siguiente que querer transitar ese camino es Anthony Bowens, integrante del popular equipo The Acclaimed, de AEW. Hablando recientemente en Chris Distefano Presents: Chrissy Chaos, el que fuera Campeón Mundial de Parejas All Elite expresa su deseo de seguir los pasos de La Roca:

«Anhelo esa intersección, ese atractivo en el ámbito mainstream. Amo la lucha libre profesional y quiero continuar haciéndolo hasta que ya no pueda, pero todos los cuerpos tienen una fecha de vencimiento»

«He participado en varios comerciales en los últimos años, modelado; acabo de mudarme a Los Ángeles para empezar a construir esa base para después de mi carrera en la lucha.»

«Ese es el objetivo. Siempre he aspirado a ser alguien como Dwayne [Dwayne Johnson, también conocido como The Rock]».

El pasado no está a su favor, como señalamos antes, tampoco el presente, pero dependerá de él lo que suceda en el futuro. De momento, The Five-Tool Player ya ha tenido algunas experiencias como actor, como podemos comprobar en IMDB. En 2013 debutó participando en un corto titulado Exit NJ y en 2019 lo hizo en otro, Kickstart My Heart.

En cuanto a su actualidad en AEW, The Acclaimed están lidiando con la decisión de Billy Gunn de retirarse de los encordados. El sábado, en Collision, comentaron que tomó esa determinación por los fracasos acumulados y que la respetan, aunque le extrañarán mucho y tratarán de seguir en honor a él.