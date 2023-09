«Cardi B sería una maldita Superestrella de WWE. Lo que más admiro de ella es que es auténticamente ella misma, a través del bien, el mal y la indiferencia, y creo que esa es una cualidad admirable. Tener suficiente confianza y amor en ti mismo para ser tú mismo en cualquier situación, creo que es muy impresionante […]«. Estas son palabras de John Cena. Corría 2019 cuando la actriz y rapera Cardi B fue nombrada oficialmente miembro del Universo WWE. Además Nick Khan dijo que la quieren como quisieron a Bad Bunny.

► Cardi B habla de WWE

Cardi B nunca ha dado ese paso, hasta el momento, pero siempre ha sido una gran fan de la compañía luchística, como volvió a mostrar en una reciente entrevista en Hot 97. De hecho, en ella dijo que le gustaría entrar a la misma para abofetear a una perra. No menciona a nadie pero recibió la respuesta de Chelsea Green.

«¡Sí, ese maldito está saltando desde las cuerdas!» dijo de Bad Bunny. «Cariño, acabo de decirte que mi cuerpo quedó hecho pedazos después del segundo [bebé]. Te dije que el segundo me dejó destrozada. Me encantaría asistir. No sé qué haría. No sé si tendría que actuar o darle una bofetada a alguien, pero quiero ir. Tengo que realizar algún tipo de sueño.»

«Yo esperando a que Cardi B venga a WWE para abofetear a una perra… Pero nombrar a algunas.»

De la misma manera, también señaló a sus luchadores favoritos:

«Solía amar la lucha libre. Solía estar loca», dijo. .

Cuando le preguntaron quiénes eran sus luchadores favoritos, respondió: «Batista, ya sabes que era tan guapo. Amaba a Eddie Guerrero. Miento, robo, engaño, perra. Solía adorar a Booker T. Cuando era pequeña, iba y salía Undertaker, y mi tonta de verdad pensaba que era un fantasma. De verdad creía que era real, como si estuviera volviendo de entre los muertos».

