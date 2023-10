«Estoy esperando a que Buddy crezca un poco más. Lo genial es que hay muchas compañías con excelentes oponentes. Me encantaría volver a luchar contra Saraya, Brit Baker… Me encantaría enfrentarme a Trin… No puedo esperar para verla en acción junto a Mickey… Lo primero en mi lista son The IIconics… Luchar contra ellas en Australia sería increíble.» Esto decía no hace mucho Brie Bella de la posibilidad de volver a luchar.

► La condición de las Bella Twins

Más recientemente, en una aparición en Not Skinny But Not Fat, ella y su hermana, Nikki Bella, hablaron sobre tener un último capítulo en la lucha libre profesional. La condición es que el cirujano de la Fearless se lo permita. También hablan de AEW.

Brie: «Especialmente porque mi esposo está en AEW, pero aún estoy rodeada de lucha libre porque él y yo hablamos de eso todo el tiempo. Él está completamente metido en ello, y acaba de tener una increíble lucha este domingo en su gran evento de pago, All Out. Veo todo, y cuando veo a las mujeres luchar y todo eso, siempre digo: ¡Ah!«.

Nikki: «Te emocionas.»

Brie: «Lo sé… AEW es definitivamente más hardcore.»

Nikki: «Tienen menos reglas, diría yo. Les permiten sangrar y golpearse con objetos.»

Amanda Hirsch, la anfitriona, luego preguntó si estarían abiertas a un estilo de lucha más hardcore, y Brie dijo que sí. Hirsch señaló que parecía que sus carreras en la lucha libre no habían terminado, y Nikki afirmó que quieren un último capítulo.

Nikki: «Queremos una última aventura. Especialmente cuando nuestros hijos sean un poco mayores y puedan sentarse a ver a sus mamás dar espectáculo, y si mi cirujano me lo permite.»

Brie: «Por su cuello.»

¿Podrían ir The Bella Twins a AEW?: Bryan Danielson no descarta a Brie Bella en AEW.