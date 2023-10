No queda aún muy claro si están a tiempo completo con contrato formal o mantienen una vinculación distinta, pero Subculture son actualmente el grupo más atractivo con el que cuenta Impact Wrestling, también por ser británicos y estar muy vinculados a la escena del archipiélago, considerando lo que esto significa dentro de la coyuntura actual.

Tal nexo ha permitido en parte que la inminente gira de Impact por aquellos lares (la primera en una década) esté cosechando buenas ventas de boletos, pues Scott D’Amore y Cía quieren dar cabida a talentos locales de UK. Y tras saber que Mark Andrews y Flash Morgan Webster verán acción en Turning Point, ahora confirmamos que Dani Luna no se quedará de brazos cruzados.

La joven inglesa se enfrentará a una oponente de similares características, Jordynne Grace, así que podemos esperar un duelo rocoso entre poderosas amazonas, ya acaecido en 2019, durante PROGRESS Chapter 94: Physician, Heal Thyself. Por entonces, Grace portaba el título femenil de la promotora y salió victoriosa.

Junto al mencionado encuentro femenil, Impact ha anunciado que Motor City Machine Guns lucharán contra Moose y Brian Myers en Turning Point. Seguidamente, el cartel provisional del evento, a celebrarse el viernes 27 de octubre desde el Walker Dome de Newcastle (Inglaterra) y emitirse una semana después vía IMPACT Plus.

BREAKING: @AlexShelley313 and @SuperChrisSabin will face @TheMooseNation and @Myers_Wrestling at #TurningPoint at the Walker Dome in Newcastle on October 27 as part of the UK Invasion Tour, airing November 3 on IMPACT Plus.



