La alianza entre IMPACT! Wrestling y NJPW sigue vigente, por si alguno lo olvidaba. Y el producto estadounidense contará en su inminente gira británica con el mejor luchador que milita en el «King of Sports», Will Ospreay, tras competir este próximo fin de semana en Bound For Glory.

Ospreay fue anunciado como la principal baza del evento Turning Point, y hoy, Impact da cuenta de la forma íntegra de su implicación competitiva: «The Assassin» se medirá a Eddie Edwards en mano a mano.

Duelo inédito, no será, sin embargo, la primera vez que Ospreay y Edwards coinciden sobre un mismo ring. Allá por 2016, en el episodio de TNA Xplosion del 13 de febrero, The Wolves derrotaron al hoy líder de United Empire y Mark Andrews para retener el título mundial de duplas de la compañía.

Pero Impact ha hecho hoy otro atractivo anuncio para Turning Point. Y es que Subculture no podían perderse el periplo por UK de la empresa, quienes irán contra el (un tanto «random») equipo conformado por Josh Alexander y Eric Young.

Los ex Campeones Mundiales de Parejas Impact disputaron su más reciente combate allí en el episodio televisivo del pasado 7 de septiembre, donde cayeron ante Sami Callihan y Rich Swann, perdiendo una oportunidad titular que estaba sobre la mesa.

Turning Point 2023 tendrá lugar el viernes 27 de octubre desde el Walker Dome de Newcastle (Inglaterra), a emitirse una semana después vía IMPACT Plus. Así luce su cartel provisional.

