«[…] Muchos chicos escuchan a la audiencia y, en lugar de escuchar lo que Vince [McMahon] dice en el área de producción o a Michael Hayes, corren a la computadora para ver lo que dicen los fanáticos. Algunos de estos jóvenes preferirían que alguien que no sabe nada de lucha libre diga, ‘Dios, eso estuvo genial’, cuando en realidad fue un completo desastre. En otras palabras, solo se preocupan por lo que dice la persona que está sentada en esa silla». Ric Flair se lamentaba recientemente por las redes sociales.

► Ric Flair y las redes sociales

En realidad, el dos veces WWE Hall of Famer criticaba más bien el uso que algunos luchadores hacen de ellas y no a las mismas en particular. Pero continuemos con plataformas como X, Instagram o Facebook, que no existían cuando él era un luchador en activo. Muchas veces se ha hablado de si de haber existido hubiera podido The Undertaker crear el personaje que creó. En cambio, ahora hablamos de que Ric Flair estaría en prisión, según dice él en Breakfast Club.

«Bueno, estaría en la cárcel, y estaríamos realizando esta entrevista desde Rikers Island. Hola, Ric, ¿aún estás en Rikers? ¿Te importaría unirte a The Breakfast Club?» bromeó Flair. «Pero es la verdad, el joven Ric Flair.»

Obviamente, The Nature Boy no dio detalles acerca de qué habría hecho con las redes sociales para que lo enviaran a prisión, pero nos lo podemos imaginar, sabiendo cómo es actualmente, y como era en el pasado. Podemos también señalar que Ric Flair consiguió ser quien ha sido, quien es, sin la posibilidad de tener un teléfono móvil, un ordenador, que con un botón le de la oportunidad de que el mundo entero lo vea. De él sí podemos decir que es una leyenda viviente.

