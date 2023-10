Ric Flair opina de Jade Cargill vs. Charlotte Flair

Jade Cargill ha estado presentándose en Raw, SmackDown y NXT últimamente para preparar al WWE Universe para su debut. Dónde será este y a qué marca pertenecerá la luchadora son dos preguntas que no tienen respuesta. Solo sabemos que ha tenido caras a cara con Charlotte Flair o Becky Lynch. También que ha recibido una advertencia de Rhea Ripley, la Campeona Mundial: “Estoy muy emocionada de ver lo que ella aporta a la WWE. […] Si Jade quiere unirse a mi marca, entonces me encantaría subir al ring con ella y mostrarle exactamente por qué Mami siempre está en la cima […]».

► Jade Cargill vs. Charlotte Flair

También podemos adelantar que cualquiera de las tres será el mayor desafío que la exAEW ha tenido nunca, tanto por quienes son como por la compañía donde son líderes. Dicho esto, vamos a enfocarnos en esta ocasión en The Queen para conocer qué piensa su padre, Ric Flair, de ese posible futuro enfrentamiento con Jade Cargill. Mientras hablaba para ComicBook.com en la reciente Nueva York Comic-Con, el dos veces WWE Hall of Famer puso en claro que la exCampeona TBS no debería buscar problemas con su hija.

«Cualquier cosa que haga es un éxito seguro. Si te doy mi opinión al respecto, se enojará porque no le gusta que hable de eso. Pero quiero decir, escuchaste a la multitud. A veces, las cosas simplemente están destinadas a ocurrir. No sé si Jade pasará algún tiempo en NXT o no. No estoy seguro. Desde el punto de vista de un padre y como aficionado a la lucha libre, puedo decir que Jade no tiene ningún interés en enfrentarse a The Queen.»