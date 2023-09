A un día de Victory Road, Impact apuntaló todas las rivalidades que desembocarán en el especial de hoy, con un choque de duplas como estelar. El Trinity vs. Alisha Edwards por el Campeonato Mundial Knockouts destilaba poco «hype», pero mediante un segmento, Impact logró venderlo. Un episodio que sin demasiados alardes, cumplió con su cometido.

[Ace Austin (con Chris Bey) derrotó a Jason Hotch (con John Skylar) en Before The Impact]

.@bullyray5150 and @SteveMaclin cheat their way to victory #IMPACTonAXSTV! pic.twitter.com/7Iv17uN1g9