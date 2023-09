Justin Gaethje duda que Conor McGregor alguna vez pelee contra él

A Justin Gaethje le encantaría acabar con Conor McGregor. Gaethje, el campeón de “BMF” y principal contendiente en la división de peso ligero de UFC, está cansado de que McGregor esté siempre presente en la división y no querría nada más que retirar a la superestrella irlandesa, pero sabe que esa oportunidad probablemente ganó. No se presenta.

«Mentiría si dijera que no he soñado con terminar su carrera y asegurarme de que nunca pueda regresar allí. Chandler ahora será el segundo tipo al que vencí y que eligió pelear, y creo que eso habla por sí solo. Él no peleará conmigo. Simple y llanamente”.

Gaethje viene de una victoria por KO con una patada en la cabeza sobre Dustin Poirier en julio pasado en UFC 291. Ahora está en una racha ganadora de dos peleas desde que perdió ante Charles Oliveira en una pelea por el título en mayo de 2022.

Por ahora, Gaethje esperará y verá qué sucede cuando Islam Makhachev defienda su cinturón en UFC 294 contra Oliveira, pero espera obtener el ganador de esa pelea, incluso si eso significa superar a Alexander Volkanovski, quien ha estado esperando una revancha contra Makhachev.

«Creo que Volkanovski tuvo su oportunidad y creo que si no terminé con Dustin como lo hice, entonces él tendría un mejor argumento porque le dio a Makhachev una muy buena pelea. Pero el hecho de que noqueé a Dustin Poirier, el número 2 del mundo, obtuve el título de la BMF, no hay duda de que soy el siguiente en la fila para la pelea».