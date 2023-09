Importantes pasos adelante en la concreción de Victory Road, siguiente especial de Impact (8 de septiembre), los que se dieron anoche durante el capítulo televisivo inmediatamente posterior a Emergence, donde SANADA tuvo nueva implicación en la empresa.

[KUSHIDA derrotó a Drilla Moloney en Before The Impact]

A match a year in the making finally takes place as @Walking_Weapon goes to war with @SteveMaclin! pic.twitter.com/Y9zX1xkSR5