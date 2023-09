Jon Jones emocionado con Sean O’Malley

El campeón de peso pesado de la UFC Jon Jones parece ser un gran fan del nuevo campeón de peso gallo de la UFC Sean O’Malley, comparándolo con Conor McGregor.

«Sean O’Malley – estoy entusiasmado con él – tiene la mirada», dijo Jones al Podcast OverDogs. «Me recuerda mucho a McGregor. Es realmente crudo y auténtico, tiene ese tipo de historia de pobres a ricos que todo el mundo aprecia, especialmente en este país. Me gusta. Me gusta mucho y tengo muchas ganas de ver hasta dónde puede llegar«.

Como muchos otros, Jones había pensado que Aljamain Sterling vencería a O’Malley, pero tras su sorprendente victoria ahora piensa que el cielo es el límite para el joven de 28 años.

«Es lo suficientemente joven como para dar saltos en su juego«, dijo Jones en el podcast Overdogs. «Va a estar por aquí durante mucho tiempo. Para golpear a Aljamain de esa manera – yo siempre pongo mi dinero en el luchador. O’Malley, parece el paquete completo. Voy a sintonizar sus pagos por evento durante los próximos dos años».

► Henry Cejudo critica el poder de superestrella de Sean O’Malley

Sin embargo, no todo el mundo está tan impresionado con el poder estelar de O’Malley, ya que uno de sus principales rivales en el peso gallo, Henry Cejudo, afirma que no es la atracción en pago por evento que algunos podrían esperar.

«Adivinad qué, chicos, tengo amigos en ESPN. No voy a decir quién, pero Sean O’Malley [contra Sterling] hizo entre 300.000 y 350.000 [compras PPV]«, dijo Cejudo en su canal de YouTube. «Eso es todo. Eso es todo lo que Sean O’Malley hizo en compras de pago por evento. ¿350.000 compras de pago por evento es un superávit o es un descenso? El otro tipo que probablemente lo sabrá es Aljamain Sterling.

«Todo el mundo estaba proyectando que este evento fue uno de los más grandes del año. No es cierto. Así que mi pregunta es para Sean O’Malley: ¿Tienes esa salsa para vender, para ser una superestrella de pago por evento? Sí, acabas de ganar el cinturón, pero te imaginas que estás luchando en Boston contra un campeón actual que ha bajado y ha conseguido victorias sobre leyendas, ¿cómo de grande es el nombre de Sean O’Malley? Sí, ¿tiene seguidores a través de Instagram? Al cien por cien. Pero, ¿puede vender pagos por evento?».

ESPN no revela sus cifras de pago por evento, por lo que no se sabe si la afirmación de Cejudo es exacta. En cualquier caso, Cejudo está tratando de posicionarse como el hombre para pelear con O’Malley a continuación.

«Insertaría mi nombre en el sombrero para luchar contra Sean, sobre todo con el hecho de que ambos somos de la misma ciudad, nuestros gimnasios son rivales … Uno se imagina que sería una historia porque no quieren darle a Merab [una oportunidad por el título]», dijo Cejudo.

«La UFC no quiere a alguien que sólo luche. Si alguien sólo va a luchar, que vuelva a Georgia. Incluso yo, como luchador, lo encuentro aburrido. ¿Podría ir allí y empezar a luchar con todo el mundo hasta la muerte? Sí. No sería comercializable ni me divertiría y probablemente volvería a la lucha libre».