Cormier cree que Jon Jones podría elevar a Aspinall y Pavlovich

Jon Jones ha alcanzado aires enrarecidos en las MMA. El hombre conocido como “Bones” realmente ha crecido dentro del octágono, eliminando leyenda tras leyenda una vez que se convirtió en el campeón de UFC más joven de la historia a los 23 años.

Una carrera monumental que ha tenido algunas pausas entre los momentos más destacados, Jones no ha terminado de solidificar aún más su lugar en los libros de historia.

Para alcanzar su estatus de superestrella imperdible, la oposición de Jones fue casi tan importante como las actuaciones que realizó contra ellos. En el caso de su rivalidad con Daniel Cormier , llevó a cada uno a nuevas alturas en términos de popularidad, lo que provocó un efecto dominó en el futuro.

El actual campeón de peso completo de UFC, Jones, de 36 años, se encuentra ahora en una posición en la que su carrera está llegando a su fin antes de su enfrentamiento en UFC 295 con el ex dos veces campeón Stipe Miocic en noviembre. Por lo tanto, surge la pregunta de si se quedará para enfrentar a los contendientes en ascenso que lo esperan en la tierra de los gigantes.

«Jon Jones podría elevar a esos muchachos, pero ¿por qué?. La diferencia es esta, hombre. Cuando éramos mayores peleando con Jones, yo tenía 35 años la primera vez que peleé con Jones, pero él ya era el hombre. [Quinton] ‘Rampage’ [Jackson] tenía unos 30 años cuando luchó contra Jones. [Mauricio] ‘Shogun’ [Rua] era joven pero tenía mucho kilometraje. ‘Shogun’ tiene literalmente 30 años en este momento (risas). Pero tuvo tanto daño por parte de PRIDE que fue diferente. Rashad [Evans] tenía unos 30 años. Todo el mundo tenía 30 años hasta que llegó a tipos como Anthony Smith.y Thiago [Santos], [Dominick] Reyes y Jones dijeron: ‘Ah, esos tipos no me emocionan’. Pasé de pelear contra todas estas leyendas a pelear contra estos jóvenes que realmente no tienen la energía necesaria’”.

Jones elogió mucho a los dos principales contendientes de peso completo, Sergei Pavlovich y Tom Aspinall , cuando habló en el podcast OverDogs a principios de esta semana. El impulso de desafiarse a sí mismo todavía está presente pero, en última instancia, el grande de todos los tiempos no ve a cada uno de ellos lo suficientemente establecido como para que tengan sentido comercial adecuado.

Cormier cree que en este momento no importa. Jones es Jones y no importa a quién se enfrente, especialmente en el peso completo, la intriga y el deseo de ver a Jones mientras todavía esté presente estarán ahí.

«En este, dice acerca de Aspinall y Sergei, quienes absolutamente harían funcionar el jugo, simplemente no está interesado porque ahora está sopesando el negocio versus la competencia real», dijo Cormier.

“Para mí, me siento como Jon Jones como cabeza de cartel, realmente no cambia mucho con respecto a contra quién pelea. Hizo más de 700.000 compras contra Ciryl Gane . Probablemente haría 700.000 compras contra Tom Aspinall o Sergei Pavlovich. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Simplemente no quiere pelear con esos muchachos jóvenes, duros y agresivos?