Resultados IMPACT! Emergence 2023 | Trinity vs. Deonna Purrazzo

No fue muy buen día para presentar un show, horas después de AEW All In, el más importante de la historia reciente. Pero IMPACT! Wrestling seguramente confiase en el beneficio de la inercia o en que cuenta con seguidores tan fieles que estos reservarían el domingo sólo para ver Emergence.

Tuviera o no buenos números de seguimiento, este especial, como de costumbre desde hace ya un par de años en Impact Wrestling, rayó el notable, donde hubo colores para todos los gustos (hasta una lucha cinematográfica) y un cambio titular.

► Resultados Emergence 2023 – El fin del verano

[Countdown To Emergence]

Mike Bailey derrotó a Alan Angels.

Joe Hendry y Yuya Uemura derrotaron a The Good Hands (John Skyler y Jason Hotch).

[Show principal]

Eric Young derrotó a Deaner (con Kon) en una lucha sin descalificación. Young se vistió de Superman para pasar por encima de dos hombres, porque Kon intervino de lo lindo.

Young se vistió de Superman para pasar por encima de dos hombres, porque Kon intervino de lo lindo. CAMPEONATO DE PAREJAS KNOCKOUTS: MK Ultra (Masha Slamovich y Killer Kelly) (c) derrotaron a The Death Dollz (Jessicka y Courtney Rush), Jody Threat & KiLynn King y Gisele Shaw & Savannah Evans para retener el título. Jody Threat sustituyó a una lesionada Taylor Wilde.

Jody Threat sustituyó a una lesionada Taylor Wilde. CAMPEONATO DE MEDIOS DIGITALES IMPACT: Kenny King (c) (con Sheldon Jean) derrotó a Johnny Swinger para retener el título . Tras la lucha, King y Jean atacaron a Swinger. Tommy Dreamer intentó hacer el salve, pero acabó también apalizado.

. Tras la lucha, King y Jean atacaron a Swinger. Tommy Dreamer intentó hacer el salve, pero acabó también apalizado. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS IMPACT: The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) derrotaron a Subculture (Mark Andrews y Flash Morgan Webster) (c) (con Dani Luna) para ganar el título . El combate de la noche. ABC intervinieron en pos de impedir que los Rascalz hicieran trampas, aunque The Good Hands sirvieron de contrarresto.

. El combate de la noche. ABC intervinieron en pos de impedir que los Rascalz hicieran trampas, aunque The Good Hands sirvieron de contrarresto. BACK TO SCHOOL MATCH: Eddie Edwards derrotó a Frankie Kazarian . El duelo tuvo lugar en la escuela que Killer Kowalski, mentor de Edwards y Kazarian, fundó en Malden (Massachusetts, EEUU). Alisha Edwards intervino, provocando la derrota de Kazarian.

. El duelo tuvo lugar en la escuela que Killer Kowalski, mentor de Edwards y Kazarian, fundó en Malden (Massachusetts, EEUU). Alisha Edwards intervino, provocando la derrota de Kazarian. SANADA derrotó a Jake Something .

. Josh Alexander y Time Machine (Alex Shelley, Chris Sabin y KUSHIDA) derrotaron a Bully Ray, Moose, Brian Myers y Lio Rush. PCO se destapó como el invitado estrella de la batalla, ayudando a los técnicos.

PCO se destapó como el invitado estrella de la batalla, ayudando a los técnicos. CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Trinity (c) derrotó a Deonna Purrazzo para retener el título. La otrora Naomi hizo que Purrazzo se rindiese con su Starstruck.

La otrora Naomi hizo que Purrazzo se rindiese con su Starstruck. En el epílogo de Emergence, Impact anunció que Will Ospreay competirá en Bound For Glory 2023.

BREAKING: @WillOspreay returns to IMPACT at #BoundForGlory LIVE October 21st from Cicero Stadium in Chicago.



Get tickets NOW: https://t.co/hLk1mCN2ck pic.twitter.com/rL7favp9IS — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 28, 2023