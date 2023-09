Max Holloway recogió una gran victoria por KO sobre The Korean Zombie el pasado fin de semana y luego dio a entender que su aspiración es conseguir una cuarta pelea con el actual campeón de peso pluma Alexander Volkanovski, pero parece que Dana White no está a bordo con él.

El ex campeón de 145 libras no había ido tan lejos como para mencionar específicamente Volkanovski, con quien ya ha perdido en tres ocasiones distintas, pero todo el mundo sabía lo que quería decir.

«Innegable, hombre», había dicho Holloway después de la pelea. «Toda la semana he estado diciendo innegable. No estoy aquí para llamar a nadie. Ese es el trabajo de tu chico para averiguarlo. Eso lo tiene que hacer el aficionado por mí. Sólo estoy aquí para ser innegable, seguir siendo innegable. Voy a seguir arrastrándome, arañando mi camino de vuelta a la cima de la montaña, y nadie me va a impedir llegar allí«.

Por desgracia para Holloway, sin embargo, White parece interponerse en su camino.

«Sólo creo que Volkanovski es tan dominante en este momento«, dijo White tras el último episodio de Contender Series hace unos días. «Quiero decir, hay gente que cree que venció a Islam (Makhachev). No sé si lanzar a Max contra él de nuevo en este punto de la carrera de Max. No me gusta. ¿La gente quiere saber? Dile a la ‘gente’ que es una mala idea».

Eso deja a Holloway, de 31 años, en un lugar incómodo en el peso pluma, y será interesante ver si lo impulsa a tener otra oportunidad en la división de peso ligero, que intentó anteriormente en 2019 cuando aún era campeón de peso pluma, sufriendo una derrota por decisión unánime ante Dustin Poirier.