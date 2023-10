Rey Mysterio está en un momento fantástico actualmente en WWE como Campeón de Estados Unidos y líder de la facción LWO. Como todas las Superestrellas a lo largo de la historia, ha tenido mejores y peores, pero ¿cuándo no ha estado bien The Great Mask of All Time?

Lo está hoy bajo el mando de Triple H y lo estuvo ayer con Vince McMahon como mandamás. Y de ellos estuvo hablando en su reciente entrevista en The MMA Hour. No es la primera ocasión en que lo hace, y la verdad es que el enmascarado siempre habla positivamente, es muy extraño escucharle o leerle una crítica negativa.

► Al habla Rey Mysterio

Primero, le preguntaron por el retiro de The Chairman:

«Es increíble. Es salvaje no verlo. Aunque nos hemos acostumbrado a su ausencia, es una locura ir a la posición de Gorila y no verlo«.

Y cuando se le preguntó si podía enviar mensajes de texto a McMahon, Rey respondió:

«He tenido algunos mensajes y correos electrónicos con él, aunque no son muy frecuentes«.

Después, comentó sobre el trabajo de HHH:

«Él formó parte del elenco, por lo que comprende lo que hacemos y lo que atravesamos. No creo que pudieran haber elegido a una persona mejor para ocupar ese puesto. Lo está haciendo de manera increíble. Tanto el equipo de redacción como él, y quienquiera que sea la última persona que autoriza y dice, ‘esto está listo’, están funcionando muy bien. Hasta cierto punto, solíamos tener cambios de última hora, pero ahora las cosas fluyen con mucha fluidez. El ambiente es muy positivo«.

