Antes de Bound For Glory, Eddie Edwards y Frankie Kazarian querían dirimir sus diferencias, con la figura de Killer Kowalski siempre presente. Habrán notado en la cobertura que Impact contuvo menor cantidad de luchas que de costumbre, y fue debido a dicho estelar. ¿Mereció la pena sacrificar minutos de construcción de Bound For Glory por cerrar una rivalidad? Por supuesto. Larga vida a Impact y al arte por el arte.

[Alan Angels derrotó a Laredo Kid en Before The Impact]

In one of the most incredible physical matches in IMPACT history, @FrankieKazarian FINALLY put an end to his rivalry with @TheEddieEdwards. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/kmXdm1OuUx