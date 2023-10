Daniel Cormier no está seguro de si Conor McGregor debe encabezar el UFC 300.

Con McGregor «presentando el papeleo» para volver a entrar en el grupo de pruebas de la Agencia Antidopaje de EE.UU., su período de seis meses de pruebas obligatorias podría hacerle elegible para competir en abril – justo en el momento del espectáculo e hito de la UFC 300.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) es, sin duda, la mayor estrella de la promoción y el mayor reclamo de ventas. A Cormier le resulta difícil creer que la esperada pelea de McGregor con Michael Chandler no encabezaría el UFC 300, pero ¿lo haría por encima de las peleas de campeonato?

Chandler (23-8 MMA, 18-5 UFC) no está seguro de si él y McGregor serán cabeza de cartel en UFC 300, pero cree que su pelea lo merece.

«¿Creo que nos lo merecemos? Creo que ‘merecer’ es una palabra difícil de usar en estos días porque mucha gente piensa que merece mucho más de lo que realmente merece», dijo Chandler. «Sin embargo, creo que Conor y yo somos material para la pelea estelar. Si creo que va a ser UFC 300, no lo sé. ¿Creo que somos dignos de eso? Yo no lo sé. ¿Sé lo que va a pasar mañana por no hablar de seis meses a partir de ahora? No, no lo sé. De cualquier manera, es una gran pelea.

«Cada vez que Conor ha tuiteado, cada vez que Conor se ha burlado de que va a volver, cada vez que han visto ‘The Ultimate Fighter’, cada vez que me ven aquí entrenando, manteniendo mi nariz en la piedra de afilar sabiendo que Conor se enfrenta a una de las pruebas más duras que ha tenido en toda su carrera, si no la prueba más dura, sobre todo después de un despido de dos años, esta pelea tiene todos los ingredientes de fuegos artificiales. Esta pelea tiene todas las papeletas para convertirse en un hito de la pelea estelar, así que ya veremos».