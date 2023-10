ABC, por su calidad entre las doce cuerdas, fueron convirtiéndose poco a poco en consentidos de la fanaticada de Impact Wrestling, pero su excelente reinado como monarcas de duplas se vio cercenado en Slammiversary por The Rascalz, cuya interferencia provocó que perdieran sus cinturones y Subculture se coronaran.

Y para más inri, hoy Trey Miguel y Zachary Wentz portan dichos campeonatos, luego de derrocar a los británicos en Emergence, el pasado agosto. Situación que ha provocado que Chris Bey, ganador de una oportunidad titular en el combate Feast Or Fired de IMPACT 1000, la canjeara en pos de que él y Ace Austin recuperen su trono.

Una tentativa que cobrarán, ni más ni menos, dentro del cartel de Slammiversary, el PPV por antonomasia de Impact, y ya sin la duda de si finalmente podrían vengarse de The Rascalz. Ayer, en el más reciente episodio televisivo de la otrora TNA, Miguel y Wentz defendieron exitosamente sus estatus ante Sami Callihan y Rich Swann.

Esta decimonovena edición de Bound For Glory, a celebrarse el próximo sábado 21 de octubre desde el Cicero Stadium de Cicero (Illinois, EEUU), presenta la siguiente lista provisional de encuentros.

#BoundForGlory on October 21 LIVE on PPV from Cicero Stadium in Chicago is one of the most STACKED events in IMPACT history, including Mike Tenay, Don West and @TheTraciBrooks being inducted to the IMPACT Hall of Fame on #CountdownToBoundForGlory.



Order: https://t.co/g3K7qqfQZ4 pic.twitter.com/Z4fq2dIdsr