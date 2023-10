Considerando que AEW no lo ata en corto y que gusta de competir en la escena «indie», tener a Jon Moxley como Campeón Internacional fue una buena decisión por parte de los Élite. Pero desafortunadamente, aquel soberbio derrocamiento de Orange Cassidy en All Out 2023 tuvo poco recorrido.

Durante su defensa ante Rey Fénix bajo los focos de Dynamite Grand Slam, Moxley sufrió una conmoción, provocando que el azteca se hiciera con el oro para así mantenerlo activo. Y desde entonces, Moxley está inactivo. Causó baja en el más reciente show de The Wrestling Revolver, algo que nos hizo dudar del anuncio de su revancha contra Fénix para esta semana en Dynamite.

Efectivamente, Moxley no pudo competir allí, ocupando Cassidy su lugar. Y en otro cambio de manos inesperado, el «Freshly Squeezed» recuperó la presea. Fénix vendió estar tocado de la espalda como motivo de su rápida y sorpresiva derrota, que se dio en apenas cinco minutos.

► Los asuntos extraluchísticos de Rey Fénix

Ahora, se revelan los presuntos entresijos de la derrota del «MexaKing» este martes. Parece que un factor sin relación con cualquier dolencia física estaría detrás. He aquí lo reportado por Sean Ross Sapp de Fightful.

«Según fuentes cercanas a él, Fénix está afrontando problemas de visado que lo tendrán fuera de las pantallas de AEW. No estamos seguro de por cuánto tiempo, pero tomaron la decisión de cambiar de manos el Campeonato Internacional, que originalmente no se planeaba que portara».

Dos meses atrás informamos de la ausencia de Fénix en All In London a causa del mismo asunto, y esperemos que el gladiador pueda dejarse ver pronto otra vez por AEW. Al menos, no estamos ante otra dolencia física. Quedémonos con lo positivo.