El camino hacia Bound For Glory continúa, y ayer, Impact produjo un choque de quintetos con implicaciones en dicho PPV. Pero el estelar de la velada estuvo protagonizado por Josh Alexander, quien buscará recuperar el próximo día 21 el Campeonato Mundial Impact de manos de un Alex Shelley totalmente ya rudo.

[Savannah Evans derrotó a Jessicka en Before The Impact]

«Actions speak louder than words» @AlexShelley313 just hit @Walking_Weapon with The Shell Shock on #IMPACTonAXSTV! pic.twitter.com/bZ0F2eHwPN