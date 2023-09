Impact lo considera el episodio 1001, pues el 1000 tuvo dos entregas, pero técnicamente, ayer tuvo lugar el capítulo televisivo 1002, con un menú a la altura de lo visto en dichas celebraciones por el millar de capítulos. Desde el estelar entre Trinity y Gisele Shaw y su poscombate, a una defensa del Campeonato de la División X y un mano a mano Mike Bailey vs. Jonathan Gresham, IMPACT! on AXS TV hizo méritos para ser candidato otra vez a mejor programa luchístico semanal del año.

[Sami Callihan y Rich Swann derrotaron a Black Taurus y Laredo Kid en Before The Impact]

