Bound For Glory 2023 dibuja ya un cartel soberbio

Tradicionalmente, Bound For Glory es considerado el PPV más notorio del calendario anual de Impact Wrestling. Y en 2023, el primer anuncio de un duelo entre Will Ospreay y Mike Bailey ya nos hacía sospechar que la empresa prepara algo grande para el evento.

Anoche pudo confirmarse durante IMPACT! on AXS TV. Si este episodio es ya uno de los mejores de la temporada se debe en parte a dos de sus poscombates.

Chris Sabin retuvo el Campeonato de la División X ante Angels, y cuando aún ni había acabado de celebrar su victoria, un vídeo mostrado en el «Impactron» (disculpen la licencia) anunció el regreso de KENTA para Bound For Glory. Ya vía redes sociales, Impact confirmó que Sabin defenderá su oro allí frente al veterano nipón, cuya última implicación en el producto data del pasado mes, dentro del cartel de Multiverse United 2.

Mientras, Trinity se impuso a Gisele Shaw en el estelar del capítulo, sin el Campeonato Mundial Knockouts sobre la mesa. Pero Mickie James, una vez ella y Trinity ahuyentaron el mal perder de las rudas, quiso reivindicar que nadie fue capaz de vencerla por el magno cetro femenil antes de dejarlo vacante por lesión. Así, «Hardcore Country» y Trinity acordaron un mano a mano titular que veremos en Bound For Glory, ya sugerido una semana atrás.

Bound For Glory 2023 presenta ahora cuatro combates en su cartel, y cualquiera, sobre el papel, luce tan atractivo como para ejercer de «main event» de esta cita, a celebrarse el 21 de octubre desde el Cicero Stadium de Cicero (Illinois, EEUU).

BREAKING: @SuperChrisSabin will defend the X-Division Championship against @KENTAG2S on October 21 at #BoundForGlory LIVE on PPV from Cicero Stadium in Chicago!



Get tickets HERE: https://t.co/uTGl487iB2 pic.twitter.com/QkColn3AyG