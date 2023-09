Alexandre Pantoja interesado en futura pelea contra O’Malley

Alexandre Pantoja y Sean O’Malley no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que pasó durante su sesión de sparring hace años.

Los dos campeones de UFC recientemente tuvieron un intercambio en línea donde Pantoja, campeón de 125 libras, convocó a una pelea con O’Malley, campeón de 135 libras, recordándole una sesión de sparring que tuvieron en 2017. O’Malley respondió, afirmando que noqueó a Pantoja en esa sesión antes de perder rounds ante el brasileño. Pantoja ya ha contado su versión de los hechos.

“Nadie habla de entrenamiento porque somos profesionales, pero O’Malley es el que empezó a hablar de entrenamiento antes. Creo que hace dos o tres años empezó a hablar de su entrenamiento cuando fui a Arizona. En ese momento estaba entrenando con Henry Cejudo y me fui a Arizona. Viajé como 15 horas y me voy a Arizona y al día siguiente voy a entrenar a The Lab. Entrené con John Moraga y O’Malley.

“Ese día fue un día duro para mí porque era un viaje largo y tenía desfase horario, y hice un entrenamiento terrible. Cuando terminó el entrenamiento, le dije a Henry: ‘Henry, quiero entrenar aquí la semana que viene. Quiero volver aquí la semana que viene porque hoy no estoy entrenando bien. Quiero mostrarles a estos muchachos que tengo mucho más’”.

Pantoja dice que fue al laboratorio de MMA en Arizona la semana siguiente y entrenó nuevamente con O’Malley. “Suga” preguntó si podía grabar la sesión de sparring, a lo que Pantoja accedió, pero después de supuestamente golpear a O’Malley, nunca recibió el video.

“Fui con Cejudo la semana que viene y O’Malley vino a entrenar conmigo, vino a hacer tres rounds. Ese día entrené con O’Malley y le gané demasiado. En el segundo round intentó salir diciendo: ‘Oye, ya terminé’, y en ese momento dijimos: ‘No, termina el entrenamiento con tres rounds y listo’. Cuando volvió no tenía cardio y lo bajé y fui a montar y lo castigué mucho. Dice que me ganó, pero tiene el video. Pensé que era un buen chico y me pregunté si podía grabar el entrenamiento y le dije que por supuesto. Le dije que me enviara el video después del entrenamiento y él dijo que sí, pero nunca me envió el video”.