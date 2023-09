Miocic: «Jones aún no ha sentido el poder del peso completo»

Stipe Miocic advierte a Jon Jones que el poder es diferente en el peso completo. Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC) desafía al campeón de peso completo Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) en el evento principal de UFC 295 el 11 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

Jones reinó en la división de peso semicompleto de UFC durante casi una década antes de decidir renunciar a su cinturón y desafiarse a sí mismo en el peso completo. Solo absorbió siete golpes en total en su victoria por sumisión sobre Ciryl Gane para capturar el cinturón vacante, pero Miocic dice que el peso pesado será una historia diferente una vez que lo experimente adecuadamente.

«Poder, no hay duda. Tienes a un hombre grande ahí tirando bombas. No importa si lanzas fuerte o no. Con todo ese peso detrás de un puñetazo con guantes pequeños, cualquier cosa puede pasar”.

El dos veces campeón de UFC, Miocic, es considerado por muchos como el mejor peso completo de todos los tiempos. Tiene el récord de defensas consecutivas del título de peso completo de UFC con tres. A sus 41 años, ¿Cuál es la motivación para seguir luchando? Miocic dice que su derrota por nocaut ante Francis Ngannou le dejó un sabor amargo en la boca.

«Hay muchas razones: una, quiero pelear contra los mejores. Soy un competidor. Me encanta competir y me encanta pelear. Todavía me estoy divirtiendo. Mi última pelea no fue tan bien como quería. Estoy listo para recuperarme y conseguir esa victoria”.

Aunque no pudo ver mucho, Miocic dice que la victoria de Jones sobre Gane demostró que él también tiene el impulso para competir.

«Él está ahí para ganar. Él es un luchador. Es uno de los mejores de todos los tiempos, así que estará listo para jugar”.