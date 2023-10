Se habían enfrentado individualmente trece veces, veteranos ya en esto de Villa Escándalo, que diría Héctor del Mar, aunque por edad aún estén lejos de lucir como tal. Pero el duelo que protagonizaron ayer Will Ospreay y Zack Sabre Jr. en NJPW Royal Quest III llegaba con la vitola de ser el de mayor relevancia de la saga, por darse bajo el mejor momento de sus carreras, además de por tener por primera vez un título del «King of Sports» sobre la mesa.

Este autor se preguntaba vía X (Twitter) si Ospreay y ZSJ lograrían elevar el listón, considerando todo lo visto anteriormente; desde su primer encuentro allá por 2014 en IPW:UK, hasta el más reciente, en la New Japan Cup 2022.

Y sí, lograron elevarlo.

Horas antes de NJPW Royal Quest III, Will Ospreay hizo una interesante previa en X (Twitter), señalando que su lucha con Zack Sabre Jr. supondría su particular carta de amor a la lucha libre británica, por todo lo que esta ha hecho por él.

Royal Quest III fue un evento producido por NJPW, aunque su estelar pudo perfectamente ser un encuentro producido por RevPro. De hecho, Royal Quest III se emitió en directo a través de la plataforma de streaming de la promotora británica, con Andy Quildan como comentarista, junto a Chris Charlton.

NJPW merece aquí mucho crédito, al trazar tal tributo hacia una escena cuyos seguidores son grandes entusiastas del puroresu y cuentan ahora con dos ídolos que definitivamente han logrado que se hable de las islas británicas como tierra de los grandes luchadores de la actualidad. Nunca antes, entre otras cosas, el archipiélago había tenido al gladiador con mayor cantidad de combates «5 Star» de la historia, o al competidor que porta la vitola de mejor en cuanto a técnica, discutiéndole la consideración a Bryan Danielson.

Por ello, este último Ospreay-ZSJ fue tan especial, por encima de aquel choque en RevPro High Stakes 2020. No obstante, podría constituir, propiamente dicho, el último. «The Assassin» así lo sugirió en el epílogo de la velada, ante la incertidumbre de su futuro competitivo el próximo año, cuando concluya su contrato con NJPW.

Ospreay y ZSJ lucharon, pues, como si pudiera ser la última vez, depurando los mínimos errores anteriores, con el ritmo y secuenciación de las grandes ocasiones (sin prisa pero sin pausa) y claro está, ninguna interferencia externa (casi la totalidad del combate transcurrió dentro del ring), donde el Campeonato de Peso Completo de Reino Unido IWGP tuvo valor más simbólico que material.

Una carta de amor a la lucha libre británica y a toda la lucha libre, que ya es un clásico instantáneo, como señala NJPW.

Royal Quest III's Battle of Britain ended with Will Ospreay victorious in an instant classic against Zack Sabre Jr.!#royalquest report:https://t.co/psRySIIMhP



Watch the replay now!https://t.co/G7S6twwDou#njpw pic.twitter.com/VTzJBeIRRR