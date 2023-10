Desde el London Copper Box Arena de la capital inglesa, New Japan Pro Wrestling presentó “Royal Quest III”, evento con el que reapareció en esas latitudes.

► “Royal Quest III”

(Bullet Club War Dogs) Clark Connors y Drilla Moloney lograron la tercera defensa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP respondiendo al desafío que hicieron Leon Slater y Cameron Khai. La confrontación resultó muy emocionante, con unos retadores propositivos en su ofensiva, pero los campeones fueron contundentes en sus ataques y el gran cierre combinado les permitió salir con la mano en alto.

Ren Narita y Shota Umino hicieron una alianza para formar una poderosa dupla que dio cuenta del United Empire (Great-O-Khan y Francesco Akira).

Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito y BUSHI) doblegaron a Just 5 Guys (DOUKI y SANADA) en una batalla donde los segundos dominaron la mayor parte del duelo, pero fallaron al momento de finiquitar.

La gran estrella británica, Michael Oku fue el encargado de someter a TJP para dar la victoria a la tercia que integró junto con Eddie Kingston y Hiroshi Tanahashi. Fue otro mal resultado para United Empire.

En una tremenda batalla de poder a poder, Shingo Takagi se impuso a Tomohiro Ishii. Los golpes con puño cerrado y los cabezazos estuvieron a la orden del día. Tras la lucha Tama Tonga desafió a Shingo Takagi y dijo estar dispuesto a defender el Campeonato de Peso Abierto NEVER. La lucha se realizará el 28 de octubre en Las Vegas.

En la estelar, Will Ospreay logró la segunda defensa exitosa del Campeonato de Peso Completo Británico (de los Estados Unidos) IWGP, superando a su compatriota Zack Sabre Jr. en una intensa batalla de poco más de treinta minutos.

Ospreay celebré con el resto de sus compañeros de United Empire y luego pidió un nuevo retador, en eso subió al ring Shota Umino quien lo retó. Umino le pidió que también lleve el cinturón de Estados Unidos. Ospreay aceptó a cambio de que Great O Khan tenga una lucha contra Jon Moxley en Power Struggle.

Los resultados completos son:

NJPW «ROYAL QUEST III», 14.10.2023

London Copper Box Arena, Inglaterra

1. Taiji Ishimori venció a Robbie X (7:48

2. El Desperado derrotó a Trent Seven (8:08)

3. Yota Tsuji venció a Luke Jacobs (9:01)

4. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Clark Connors y Drilla Moloney (c) derrotaron a Leon Slater y Cameron Khai (12:02) defendiendo el título

5. Tama Tonga, Tanga Loa y El Phantasmo vencieron a David Finlay, Alex Coughlin y Gabe Kidd (10:41)

6. Shota Umino y Ren Narita derrotaron a Great-O-Khan y Francesco Akira (10:25)

7. Tetsuya Naito y BUSHI vencieron a SANADA y DOUKI (9:29)

8. Hiroshi Tanahashi, Eddie Kingston y Michael Oku derrotaron a Jeff Cobb, HENARE y TJP (10:39)

9. Special Singles Match: Shingo Takagi vencieron a Tomohiro Ishii (21:26)

10. IWGP US(UK) Heavyweight Title: Will Ospreay (c) derrotó a Zack Sabre Jr. (31:19) conquistando el título