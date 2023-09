NJPW: Combates anunciados «Royal Quest III»

New Japan Pro Wrestling reveló los primeros cinco duelos que serán parte de «Royal Quest III», la función que la empresa ofrecerá en Londres.

► «Royal Quest III» Primeras luchas anunciadas

Los primeros combates oficiales para Royal Quest III, evento que se realizará el 14 de octubre en el Copper Box de Londres, son cuatro grandes combates individuales que incluyen un choque titular.

Siguiendo su añeja rivalidad, Will Ospreay y Zack Sabre Jr. se medirán exponiendo el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP. Esta lucha será la estelar de la función en el Copper Box Arena.

Durante la realización del evento del XI Aniversario de RevPro, Will Ospreay se encaró con Zack Sabre Jr., dando una señal de lo que vendría tras «Destruction in Kobe»; donde finalmente se oficializó la lucha titular.

Shingo Takagi y Tomohiro Ishii chocarán en un combate individual especial. Los dos tienen una deuda pendiente con los aficionados, ya que en el último G1 Climax no tuvieron los resultados que esperaban. Ahora tienen la oportunidad de brindar un gran encuentro, sabedores de que será una guerra sin cuartel.

El doble campeón mundial de NJPW STRONG y ROH, Eddie Kingston, se aliará con el campeón británico indiscutible de RevPro, Michael Oku, y el Ace of Universe, Hiroshi Tanahashi. Sus rivales en turno serán HENARE, Jeff Cobb y TJP de United Empire.

Luego de ocho meses, Yota Tsuji reaparecerá en Reino Unido para sostener un duelo individual contra Luke Jacobs. El inglés ha dado mucho de que hablar, tras su gran combate ante Tomohiro Ishii en el evento de aniversario de RevPro, a pesar de perder. Ahora tiene la oportunidad de demostrar su valía ante un rival al que ya venció el año pasado.

El Desperado y Trent Seven se enfrentarán por primera ocasión en una lucha individual. Seven busca posicionarse dentro de la escena independiente británica, y recientemente se pudo ver en «Fantasticamanía UK» obteniendo grandes triunfos ante los luchadores del CMLL.

El cartel parcial va como sigue:

NJPW «ROYAL QUEST III», 14.10.2023

London Copper Box Arena, England

– El Desperado vs. Trent Seven

– Yota Tsuji vs. Luke Jacobs

– Hiroshi Tanahashi, Eddie Kingston & Michael Oku vs. Jeff Cobb, HENARE & TJP

– Special Singles Match: Shingo Takagi vs. Tomohiro Ishii

– IWGP US(UK) Heavyweight Title: Will Ospreay (c) vs. Zack Sabre Jr.