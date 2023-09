Eddie Kingston luchará en NJPW Royal Quest III

Vivió Eddie Kingston el pasado miércoles en AEW Dynamite Grand Slam su mayor victoria como competidor, tras coronarse Campeón de Peso Abierto NJPW STRONG en el evento Independence Day, el pasado julio.

Ahora, Kingston también es Campeón Mundial ROH, y ante tal responsabilidad, decidió anunciar que provisionalmente dejaría de competir dentro de la escena «indie» para que su cuerpo pudiera afrontar los compromisos por venir con AEW, NJPW y ROH.

Y hoy, sabemos cuál será su siguiente cita bajo los focos del «King of Sports»: Royal Quest III. Kingston, junto a Hiroshi Tanahashi y Michael Oku, irá contra TJP, Jeff Cobb y Henare, miembros de United Empire.

Emparejamiento aparentemente «random», pero Kingston ya tuvo sus más y sus menos con dicha facción durante la gira del último G1 Climax. Por otra parte, Oku conquistó el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro al vencer a Great-O-Khan y Will Ospreay fue su némesis tiempo atrás.

Además de esta implicación de Eddie Kingston, NJPW ha dado cuenta de otros añadidos al cartel de Royal Quest III: un mano a mano entre Tomohiro Ishii y Shingo Takagi (primera vez que se miden fuera de Japón), uno entre El Desperado y Trent Seven y uno entre Yota Tsuji y Luke Jacobs.

NJPW Royal Quest III tendrá lugar el 14 de octubre desde la Copper Box Arena de Londres (Inglaterra) y por ahora presenta el siguiente menú luchístico.

Official for Royal Quest III!



First time outside Japan- Takagi v Ishii!



Kingston, Tanahashi & British Champion Michael Oku v United Empire!



🇯🇵vs🇬🇧

Yota Tsuji v Luke Jacobs!

El Desperado v Trent Seven!



👀https://t.co/KXRJ66Yh3E



TIX: https://t.co/r2kJUMLOpv#njpw #royalquest pic.twitter.com/p74ctBUISq