El epílogo del reciente show por el decimoprimer aniversario de RevPro dio para mucho. Diría, incluso, que la lucha estelar entre Will Ospreay y Shingo Takagi sólo fue una excusa para esta postrimería.

Antes de que Chris Jericho atacara a Ospreay y acabase de vender el duelo que ambos disputaron la noche siguiente en AEW All In, Zack Sabre Jr. hizo acto de presencia y sugirió que él y Ospreay debían verse las caras en NJPW Royal Quest III con la renombrada presea que porta «The Assassin», ahora Campeonato de Peso Completo de Reino Unido IWGP, sobre la mesa.

Y hoy, durante NJPW Destruction In Kobe, el choque se hizo oficial. Tras retener Ospreay su oro ante Yota Tsuji, ZSJ encaró a su compatriota y ambos acordaron tal defensa.

Zack Sabre Jr. has officially made the challenge, and Will Ospreay has accepted!



October 14, Royal Quest III



IWGP UK Championship

Will Ospreay vs Zack Sabre Jr. !



👀https://t.co/FWZgMly2Xb



TICKETS https://t.co/r2kJUMLOpv#royalquest #njdest pic.twitter.com/eyEC8ODhxI — NJPW Global (@njpwglobal) September 24, 2023

► El Ospreay-ZSJ anual de rigor, con novedad

Llevan Ospreay y Zack Sabre Jr. más de seis años trabajando en NJPW, y curiosamente, esta será la primera vez que se midan por un campeonato del «King of Sports». La única otra ocasión que mantuvieron un duelo titular fue en The New Beginning In Sapporo 2020, donde ZSJ defendió exitosamente el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro.

Más de una docena de 1 vs. 1 después, Ospreay y ZSJ protagonizarán probablemente el de mayor notoriedad, pues es de suponer que tendremos aquí el estelar de NJPW Royal Quest III, cita ad hoc, a celebrarse en la tierra natal de estos gladiadores. Y el antológico 2023 de Ospreay suma y sigue, ahora compartiendo ring con otro de sus rivales por antonomasia. Saga que algún día analizaremos en SUPERLUCHAS.

NJPW Royal Quest III tendrá lugar el 14 de octubre desde la Copper Box Arena de Londres (Inglaterra), y su cartel sólo contiene de momento el comentado Ospreay vs. ZSJ.