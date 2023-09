LA Knight fue uno de los grandes ausentes de la noche del pasado viernes en SmackDown cuando tanto John Cena como The Bloodline o AJ Styles no quisieron perdérselo. El gran estruendo que causó la aparición de The Rock la semana anterior, con el consiguiente relance de las audiencias, hizo que nadie quisiera perdérselo esta semana, ¿Nadie? Sí, alguien sí que se lo perdió, y fue una de las Superestrellas que el público quería ver, LA Knight, pero, ¿Por qué no estuvo LA Knight en SmackDown? Te lo contamos a continuación.

LA Knight iba a formar parte de SmackDown esta semana, aunque los planes cambiaron a última hora por el motivo que Sean Sapp reveló en las redes sociale. Originalmente, LA Knight figuraba como involucrado en la firma del contrato de la lucha de John Cena en Fastlane; de hecho Sean confirma que él iba a ser el compañero sorpresa de Cena para la lucha del PLE frente a The Bloodline. También estaba planeado que ambos ya formara pareja en el dark match después del programa, aunque parece que estos cambios no se debieron a un capricho de Vince McMahon como en otras ocasiones sino que LA Knight ha dado positivo por COVID-19, cosa que Sapp confirmó con fuentes de WWE justo antes de SmackDown. La compañía mandó al luchador a casa para comenzar su recuperación y evitar que se extendiera de nuevo por todo el vestuario.

Fightful has confirmed with WWE sources and those to him that LA Knight tested positive for COVID just before WWE Smackdown, and had to leave the building.

He was supposed to be involved in the main event segment. Wishing him a speedy recovery. pic.twitter.com/mqcfG571c2

