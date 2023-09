WWE devuelve dinero por la ausencia de LA Knight

El reciente episodio de SmackDown de WWE se enfrentó a desafíos inesperados, ya que tuvo que hacer cambios de última hora en el programa debido a que LA Knight dio positivo por COVID-19. Esta noticia llevó a WWE a tomar medidas inmediatas para notificar a los fans y a los medios de comunicación sobre la ausencia de LA Knight y ofrecer reembolsos a los titulares de los boletos antes de la apertura de las puertas del evento.

► La ausencia de LA Knight cuesta dinero a WWE

Según Dave Meltzer de F4WOnline, WWE normalmente solo anuncia la ausencia de luchadores de primer nivel como Roman Reigns o Seth Rollins. Esto indica que WWE tiene en alta estima a LA Knight y sabe que es uno de los mayores atractivos en este instante. Además, el hecho de que WWE informara a los medios de comunicación sobre la situación de Knight es inusual y puede indicar algunos de los primeros cambios tras el cambio de propiedad que vivimos hace tan solo unos días, lo que indica un compromiso con la transparencia y la confianza pública.

«Normalmente, WWE solo anunciará la ausencia de un luchador de nivel Roman Reigns o Seth Rollins, lo que te dice lo mucho que consideran a LA Knight. No puedo recordar que en el pasado WWE haya comunicado la ausencia de un luchador de la tala de LA Knight y no sé si esta es una nueva política con los nuevos propietarios porque, obviamente, en cualquier otra empresa de entretenimiento le diría a los fans y a los medios de comunicación de antemano que una estrella no aparece«.

La rápida respuesta de WWE a la prueba positiva de COVID-19 de LA Knight dice mucho sobre el compromiso de la organización con el bienestar de sus luchadores, empleados y el Universo WWE. La decisión de anunciar la ausencia de LA Knight, a pesar de que puede que no esté al mismo nivel que algunas de las estrellas de primer nivel de la compañía, subraya la alta consideración que tiene WWE. La compañía sabe que en estos momentos es una de las mayores garantías de éxito, audiencia y mercadotecnia del programa y es por ello que debe de dar explicaciones acerca de su ausencia. Lo extraño es que lo haya hecho, ya que en otras épocas no habríamos quedado con las ganas de saber más acerca del por qué no estuvo en el programa.

Sin duda, la falta de LA Knight es un contratiempo para WWE de cara a Fastlane ya que se rumoreaba que sería él el compañero de John Cena en la lucha contra The Bloodline, pero a buen seguro que lo aprovechará para relanzar ese empuje que estaba teniendo y solo falta saber si volverá a aprovechar la oportunidad para que el «Movimiento YEAH!» sea aún más grande.