Tanto ha marcado CM Punk al producto de AEW que tras su despido hace tres semanas, la propia empresa también habla de ya de una nueva era.

Matt Hardy, ante los micrófonos de su podcast, ‘The Extreme Life Of Matt Hardy’, así lo expuso día atrás.

Y las citadas palabras de Matt Hardy aparecen de alguna manera reproducidas en un vídeo promocional de AEW WrestleDream, que narra Tony Khan.

«We’ll pay tribute to the dreamer who made this all possible, the late, great Antonio Inoki, with an event one year in the making!»#AEWWrestleDream is next Sunday, 10/1, LIVE on PPV from the @ClimateArena!

Don’t miss this historic event!

🎟 https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/mhizcYbgis

— All Elite Wrestling (@AEW) September 24, 2023