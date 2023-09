WWE, o como es más correcto decir ahora, una empresa de TKO Group Holdings, en asociación con el Gobierno de Australia Occidental a través de Tourism Western Australia, acaba de anunciar en la mañana de hoy su tan esperado regreso a Australia para un Evento Premium en vivo (PLE) televisado a nivel mundial. Como ya os adelantamos en Superluchas Elimination Chamber WWE: Perth tendrá lugar en el Optus Stadium de Perth, Australia Occidental, el sábado 24 de febrero de 2024. Este será el primer evento de WWE en Australia desde 2018 y el único PLE en la región de Asia y el Pacífico en 2024, y para todos aquello interesados en adquirir boletos ya podéis registraros en este enlace.

►WWE regresa a Australia tras 5 años

Ubicado en el corazón de Perth, la capital de Australia Occidental, un famoso destino de viajes con un récord de renombre mundial en la organización de eventos culturales y deportivos, el Optus Stadium de clase mundial multiusos se inauguró en 2018 y ha acogido una multitud de eventos deportivos y de entretenimiento, incluyendo la Gran Final de la Liga Australiana de Fútbol, State of Origin, la gira Ed Sheeran, la gira «Reputation» de Taylor Swift, la gira «Rapture» de Eminem, la gira «Joshua Tree» de U2, los Red Hot Chili Peppers y la próxima gira australiana «Music of the Spheres» de Coldplay. Chris Lentegil, vice-presidente de WWE dijo:

«Perth es el lugar perfecto para un gran evento Premium en vivo de WWE en Australia, después de una serie de eventos récord de WWE en destinos internacionales icónicos. Con una semana llena de eventos y experiencias WWE, esperamos dejar un recuerdo duradero para Australia Occidental y todo el Universo WWE».

Por su parte, Rita Saffioti MLA, Viceprimera Ministra y Ministra de Turismo de Australia Occidental comentó:

«Alojar a WWE en Perth es un verdadero golpe de efecto para nuestro país, ya que iluminará como foco global en Australia Occidental a miles de millones de espectadores en todo el mundo, atraerá a miles de visitantes de fuera del estado y creará un ambiente increíble en la ciudad para la comunidad local y los visitantes por igual. El Gobierno de Australia Occidental, a través de Tourism WA, se enorgullece de apoyar este evento exclusivo que generará millones de dólares para la economía local y destacará WA como un destino de eventos de clase mundial. Animo a todos los que vengan a Australia Occidental para que WWE extienda su viaje para explorar más de nuestro maravilloso estado como parte de esta oportunidad única en la vida«.

Comentando el histórico anuncio, la Campeona Mundial Femenina WWE y nativa australiana Rhea Ripley dijo:

«Estoy más que orgullosa de representar a Australia cada vez que entro en un ring de WWE y traer un evento Premium Live a Perth es un sueño hecho realidad. Prepárate, Australia, porque Mami va a volver a casa».

La Elimination Chamber 2023 que tuvo lugar en el Bell Centre de Montreal rompió varios récords de la compañía. La audiencia del evento experimentó un aumento del 54 por ciento en comparación con el récord anterior establecido en 2022. También marcó nuevos récords de boletos, la mercadotecnia y patrocinio.

Elimination Chamber WWE: Perth se transmitirá en vivo en aproximadamente 165 países en 25 idiomas y se verá en más de mil millones de hogares. La información sobre la venta general de entradas y otras actualizaciones de eventos estará disponible en las próximas semanas.

Además, los paquetes de boletos Priority Pass pronto estarán disponibles en On Location, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de estar al lado del ring para cada momento emocionante, incluyendo asientos premium, M&G previo al espectáculo con apariciones de Superestrellas WWE, oportunidades de tomar fotos junto al cuadrilátero, mercancía exclusiva y más. A partir de hoy, los aficionados pueden hacer un depósito para asegurar el acceso antes que el público en general. Para obtener más información sobre los pases prioritarios o para hacer un depósito, entra en este enlace. Para obtener más información sobre las oportunidades de paquetes de viaje y hacer un depósito en un viaje a Perth, visite Sportsnet Holidays.