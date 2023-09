No es que WWE fuese una empresa exclusivamente localista en eras pretéritas, pero en los últimos años su internacionalización se ha dado a mayor escala. Por ejemplo, con Australia, donde si bien hizo un par de giras en 1985 y 1986, tardaría más de tres lustros en regresar.

Bajo la «PG Era», sin embargo, sólo la pandemia hizo que las intenciones de ofrecer un nuevo show de estadio allí se pospusieran, tras el éxito de Super Show-Down en 2018; sucesor de Global Warning.

Desde finales del pasado invierno, ya sin distopías a la vista, sabemos que WWE busca ocupar otro estadio australiano, concretamente en la parte occidental del país, barajándose el Optus Stadium de Perth.

► Una WrestleMania para Australia

Y ahora, el diario The West Australian confirma que el Imperio McMahon recalará en «Oz» a comienzos de 2024, antes de WrestleMania 40, para un megaevento con dicho Optus Stadium de Perth como escenario, revelando que la propia promotora hará el anuncio oficial dentro de escasos días.

El pasado año, entre Royal Rumble y WrestleMania, WWE sólo produjo un «premium live event» del elenco principal, Elimination Chamber (18 de febrero). Desconocemos si habrá nueva cita con la Cámara de la Eliminación en 2024, pues de cara al año próximo, por el momento sólo están confirmados Royal Rumble y WrestleMania 40.

Muchos seguidores australianos, y también alguna que otra Superestrella de WWE oriunda, caso de Grayson Waller, desean que la «Gran W» lleve «The Showcase of the Inmortals» a su nación. Esta velada no contará con tal denominación, pero parece tendrá similares proporciones.