Merecía ya Eddie Kingston una gran victoria en un gran escenario. Este miércoles, durante AEW Dynamite Grand Slam, «The Mad King» logró imponerse a Claudio Castagnoli, su odiado enemigo, y además de conservar el Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG, se hizo así con el Campeonato Mundial ROH.

Un simbólico gesto hacia la escena independiente que lo vio crecer y que, sin embargo, ahora se verá perjudicada. Vía Instagram, Kingston revela sufrir una dolencia, y no esconde sus prioridades.

No ha concretado Kingston cuándo entrará en vigor su anuncio, pero hoy mismo debería defender el título de NJPW STRONG ante Rocky Romero en DEFY Last King. Por ahora, según las redes sociales de la promotora, el combate continúa programado.

Más allá, PROGRESS emparejó a Kingston en un duelo contra Luke Jacobs para su evento Chapter 158: The Long Halloween, que tendrá lugar el 22 de octubre. De aquí hasta entonces, resulta poco probable que Kingston sane de su espalda, por lo que podríamos descartar esta implicación competitiva.

El pasado día 16, Kingston ya quedó fuera del evento The JT Lightning Invitational Tournament de Absolute Intense Wrestling, siendo reemplazado por Lance Archer.

