Bron Breakker: «Un día, estelarizaré WrestleMania»

«[…] Roman es fantástico, y es todo lo que dice ser. Pero cuando yo ejecuto el Spear, las personas no se levantan. Intento infligir la mayor cantidad de dolor posible a mis oponentes. Hay una diferencia, cuando ves las grabaciones, entre mi Spear y el suyo, es evidente. Así que no depende de mí decidirlo. Sé que mi Spear es mejor. No hay debate. […] Todos mis números aquí en el Centro de Rendimiento demuestran que nadie es más rápido que yo, nadie puede saltar más alto o más lejos, o de lado a lado, nada. Soy el mejor atleta aquí. […]». Bron Breakker decía esto recientemente en Stick to Wresting.

► El futuro de Bron Breakker

El joven luchador es una de las mayores promesas de la WWE, una estrella de NXT, y si continúa creciendo como hasta ahora un día será una Superestrella clave del main roster. Él mismo es consciente de ello. Tanto que está seguro de que un día será estelar en WrestleMania. Y que lo hará con Carmelo Hayes, uno de sus principales rivales hasta la fecha y de quien podríamos decir lo mismo; de hecho, actualmente es el Campeón NXT y va a exponer el título nuevamente ante Ilja Dragunov en No Mercy 2023. Parece únicamente cuestión de que los dos, de que los tres, sean ascendidos.

«Sí. Estoy muy motivado, orientado a metas y enfocado en mi oficio, tratando constantemente de evolucionar y alcanzar la grandeza. Siempre estoy buscando aprender y asimilar el conocimiento que me están transmitiendo, y luego aplicarlo de acuerdo a mi estilo. Mi atención al detalle en el proceso de aprendizaje es insuperable en este deporte, creo, debido a la cantidad de atención que presto, las notas que tomo y mi ávido deseo de aprender… Así que sí, 100%, algún día seré el evento principal de WrestleMania. Estoy seguro de que será con Carmelo Hayes en más de una ocasión«.