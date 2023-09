► Cómo ver NXT No Mercy

Un especial de NXT supondrá el primer gran evento que produzca WWE tras su adquisición por parte de Endeavor y su fusión con UFC. Y esto resultaría anecdótico de no ser porque tal «merger» se ha hecho notar de primera mano en el propio cartel de la cita que nos ocupa, pues inicialmente, Mustafa Ali iba a enfrentar a Dominik Mysterio y el despido del ex 205 Live ha provocado una improvisación para determinar nuevo retador.

NXT sigue destilando la comentada candencia de The Great American Bash, anterior especial, y el afiche promocional de No Mercy (histórica «marca» reciclada para la ocasión) deja claro que el título del show no sólo hace referencia a las rivalidades presentadas: Becky Lynch como figura central en pos de cobrarse una particular vendetta contra AEW y de cara a los próximos acuerdos televisivos.

Desde el punto de vista del espectador medio escasamente preocupado por contextos, NXT No Mercy ofrece un cartel muy interesante, comenzando con la revancha entre Carmelo Hayes e Ilja Dragunov —cuyo primer episodio fue uno de los mejores duelos del 2023 dentro de toda WWE— y terminando con un Noam Dar vs. Butch (también de regreso por NXT) que nos retrotrae a los primeros años de NXT UK.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) – 5:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM del domingo 1 de octubre

Santiago (Chile) – 7:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM

Bogotá (Colombia) – 6:00 PM

Asunción (Paraguay) – 7:00 PM

Belmopán (Belice) – 5:00 PM

Caracas (Venezuela) – 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM

La Habana (Cuba) – 7:00 PM

La Paz (Bolivia) – 7:00 PM

Lima (Perú) – 6:00 PM

Managua (Nicaragua) – 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM

Quito (Ecuador) – 6:00 PM

San José (Costa Rica) – 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 5:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 2:00 AM del domingo 1 de octubre

Santiago (Chile) – 8:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 6:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 8:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

► Cartel

CAMPEONATO NXT: Carmelo Hayes (c) vs. Ilja Dragunov

CAMPEONATO FEMENIL NXT; LUCHA DE REGLAS EXTREMAS: Becky Lynch (c) vs. Tiffany Stratton

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: The Family (Tony D’Angelo y Channing «Stacks» Lorenzo) (c) vs. The Creed Brothers vs. Los Lotharios vs. OTM (Lucien Price and Bronco Nima)

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT; DRAGON LEE COMO ÁRBITRO ESPECIAL: Dominik Mysterio (c) vs. Trick Williams

NXT HERITAGE CUP: Noam Dar (c) vs. Butch

Baron Corbin vs. Bron Breakker

► Cómo ver NXT No Mercy