Will Ospreay ha compartido las cuerdas 40 veces con Zack Sabre Jr. de 2014 a 2022. Entre ellas, encontramos 15 manos a mano que fueron en Inglaterra, Japón, Estados Unidos o Alemania, desde PROGRESS hasta NJPW, pasando por RevPro o PWG. Ambos son dos de los mejores del mundo y siempre que colisionan es motivo de celebración para los fanáticos, que podrán festejar con ellos nuevamente cuando el Campeón de Estados Unidos de Peso Completo IWGP exponga el título ante el Campeón Mundial Televisivo NJPW hoy en Royal Quest III.

