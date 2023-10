A principios de esta semana se anunció que la UFC y la USADA (Agencia Antidopaje de Estados Unidos) separarán sus caminos a finales de este año.

Tras el anuncio, el campeón de los pesos pesados de la UFC, Jon «Bones» Jones, reaccionó a la noticia tuiteando:

«He sobrevivido a la USADA. Primero dijeron que era culpable de tener picogramos, luego me consideraron inocente, después los picogramos se convirtieron en legales. Adivina qué, sigo aquí, invicto. Ese BS no contest sobre DC (Daniel Cormier) tiene que ser eliminado de mi registro. Nunca he hecho trampas en este deporte y lo mantendré hasta el día de mi muerte».

Jones tiene 27 victorias en su carrera, con 1 derrota y 1 no contest. Ese no contest vino contra nada menos que Cormier (22-3 MMA) en julio de 2017 en UFC 214. Jones detuvo a Cormier con una patada en la cabeza para recuperar el título semicompleto de UFC, pero esa decisión fue anulada después de que Jones diera positivo por una sustancia prohibida.

Daniel Cormier, hablando en su canal de YouTube compartió sus pensamientos sobre el comentario de Jon Jones sobre querer que el no contest sea eliminado de su historial:

«La gente tratará de reescribir la historia. No se puede reescribir la historia. Va a haber un momento – fue varias veces (que dio positivo) – se puede tratar de reescribir la historia y será como durante el béisbol hubo la era de los esteroides y todos esos chicos no llegan a entrar en el Salón de la Fama. ¿Veremos de 2015 a 2023 como la era de la USADA? Y estos chicos que tenían estas cosas hacer frente a los problemas en el futuro en términos de manchar su hoja de vida, especialmente si alguien que es mediocre ahora se convierte en una superestrella absoluta después de USADA se ha ido?»

Continuando, Daniel Cormier dijo (vía MMAFighting):

«Tenemos una memoria corta como aficionados a las MMA. Nuestra memoria es muy corta. Pero permítanme decir esto, no se llega a reescribir la historia. En primer lugar, no creo que todo sea cierto. Esta es una de las razones por las que Jones y yo nunca pudimos llegar a un punto en común porque a veces dices lo que te da la gana.»

«Amigo, yo había dicho en la televisión que podía lanzar una bola rápida de 90 millas por hora. Cuando realmente intenté lanzar una bola rápida era como de 65 millas por hora. Me dolió el hombro durante días. Pero la realidad es que podía decirlo. Puedes decir lo que quieras, no siempre tiene que ser verdad«.