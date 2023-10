Lio Rush, realmente enfermo: «Estaré con mi familia»

A primeros de mes se informó de la salida de Lio Rush de NJPW Road to Destruction por enfermedad. Entonces no se conocían más detalles del problema de salud del también luchador de IMPACT, por lo que tampoco había motivos para preocuparse en exceso. No obstante, The Bad Child ofrece novedades en una reciente publicación en redes sociales que sí nos inquietan. Ya no solo por el tiempo que pueda estar fuera de las cuerdas sino por su propio bienestar.

2 weeks ago I got really sick during a crucial time in my career, changing the path that I was on.

Im not entirely sure how to handle it other than to be home with family while I process the changes that this event has caused.

I don’t know what’s next other than to heal and… pic.twitter.com/BHW87gTUXp

— The Bad Child (@IamLioRush) October 14, 2023