El «Summer Of Subculture» alcanzó su mayor apogeo cuando Mark Andrews y Flash Morgan Webster portaron el Campeonato Mundial de Parejas Impact durante casi mes y medio. Pero que estos gladiadores ya no ostenten dicho cetro no significa que la otrora TNA y las islas británicas vayan a distanciarse.

Porque de hecho, ahora viene lo mejor. En Bound For Glory, Will Ospreay será invitado de lujo, yendo contra Mike Bailey, y en Turning Point, «The Assassin» también luchará, ya sobre el archipiélago, desde el Walker Dome de Newcastle (Inglaterra), el 27 de octubre.

Y ahora, la presencia británica crece con un muy interesante anuncio.

BREAKING: @LEONSLATER_ will be competing on the UK Invasion Tour from October 26 to 29 in Glasgow, Newcastle and Coventry – including defending the @NORTH_NCL Wrestling Championship at #TurningPoint in Newcastle on October 27th!



Get tickets HERE: https://t.co/bQfDZGst09 https://t.co/xzTLvR7dIY pic.twitter.com/2U1ijo0iU7