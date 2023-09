Will Ospreay sabe lo que es luchar bajo los focos de IMPACT! Wrestling, pero todas sus implicaciones se han dado sobre su tierra natal, Inglaterra.

Coincidiendo con la última gira hasta ahora de la empresa en las islas británicas, Ospreay disputó un total de cinco combates, saliendo victorioso únicamente en uno de ellos, cuando, junto a Matt Hardy, se impuso a James Storm y Eli Drake (hoy LA Knight) en One Night Only: Joker’s Wild 2016.

Hoy, siete años después, Ospreay goza de la consideración de mejor luchador del mundo. Y su estatus luce esta vez incluso por encima de la marca Impact, en la que reaparecerá, como informamos, el próximo sábado 21 de octubre para el evento Bound For Glory, a celebrarse desde el Cicero Stadium de Chicago (Illinois, EEUU).

Y mientras esperamos que se defina la participación de Ospreay en Bound For Glory dentro de algo más de mes y medio, ahora Impact anuncia nueva fecha para «The Assassin», esta vez al otro lado del Atlántico.

BREAKING: #TurningPoint is coming to the Walker Dome in Newcastle on October 27 and @WillOspreay will be in action!



Get tickets HERE: https://t.co/EGzPFRgrEA pic.twitter.com/fac1SADWbw