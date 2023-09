La mentalidad de Will Ospreay ha cambiado mucho en estos últimos años. Él mismo reconoce que su inmadurez le ha jugado malas pasadas, obviando aquel episodio con la luchadora Pollyanna, revelado durante el movimiento #SpeakingOut.

Pero, ¿ha cambiado tanto como para plantearse una mudanza a los Estados Unidos de América? El pasado mayo, Ospreay dijo tener claro que no, comentando que su actual acuerdo con NJPW concluye en 2024.

«Estoy sumamente confiado en que New Japan y yo llegaremos a un acuerdo, ya que simplemente no quiero vivir en América. Eso es lo que pienso, sin más. Básicamente, estoy diciendo que arreglaremos algo con NJPW. Me encanta lo que hago».

Un discurso muy distinto al ofrecido por Ospreay la pasada semana.

«Estoy abierto a todas las opciones, eso es todo lo que puedo decir».

Asimismo, «The Assassin» expuso que AEW y All In London cambiaron su vida. Palabras interpretadas por algunos seguidores como un guiño hacia su futuro: «All Elite».

► Jim Ross apoya el fichaje de Will Ospreay

Ante los micrófonos de la más reciente entrega de su podcast, ‘Grilling JR’, Jim Ross comentó la situación contractual de Ospreay, y no dudó en compartir qué le parecería que el líder de United Empire se uniera a AEW.

«Añadiría mucha calidad y profundidad a nuestro elenco, y está comenzando a sentirse cómodo, a encontrar su ritmo, su experiencia, con la edad que tiene. Así que sería una gran adición si tenemos la oportunidad de firmarlo, porque puede trabajar con cualquiera».

Ospreay no ha sido anunciado por AEW para una nueva fecha, mientras tiene en agenda una defensa del Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP (ahora renombrado Campeonato de Peso Completo de Reino Unido IWGP) ante Yota Tsuji en NJPW Destruction In Kobe (24 de septiembre) y su regreso a Impact Wrestling en Bound For Glory (21 de octubre).