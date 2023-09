Bray Wyatt estuvo a punto de debutar en AEW

Tras ser despedido de WWE en julio de 2021, Bray Wyatt pareció querer dejar varias pistas sobre su siguiente destino: ¿AEW? Sin embargo, Jim Ross, una vez el añorado «Eater of Worlds» regresó a McMahonlandia el pasado octubre, quiso desmentir que hubiera existido un acercamiento.

«No sé si alguna vez se entrevistó con Tony Khan. No me sorprendería que lo hubiera hecho, no lo sé. Bray tal vez tuviera ese plan desde el principio [volver a WWE]. Tomarse un tiempo libre e intentar volver al nido. Quería volver a WWE, y no sé cuánto cantidad de dinero tendría que haberle ofrecido Tony [Khan] para que reemplazara su carrera en WWE. Mi opinión es que nunca estuvo interesado en unirse a AEW».