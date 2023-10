The Rock es acusado por no confrontar a Grayson Waller

Luego de que viéramos a The Rock realizar una aparición sorpresa en SmackDown el mes pasado como consecuencia de la huelga de guionistas y actores de Hollywood, para beneplácito de sus fanáticos, muchos se preguntan si volverá a aparecer en el corto o mediano plazo, teniendo en cuenta que no descartó la posibilidad de luchar contra Roman Reigns en WrestleMania 40, aunque esta posibilidad luce remota actualmente.

Recordemos que en aquel SmackDown del 15 de septiembre, The Rock fue invitado por Pat McAfee y confrontó a Austin Theory, a quien terminó castigando con su People’s Elbow para delirio de los fans que se congregaron en la Ball Arena, en Denver, Colorado.

► The Rock apareció en SmackDown el mes pasado

Grayson Waller y Austin Theory aparecieron en el reciente WWE The Bump, donde respondieron algunas preguntas a su manera. Se le preguntó a Theory sobre el regreso de John Cena a la WWE, y el ex Campeón de los Estados Unidos sacó en cara de que ya lo venció en WrestleMania 39.

Grayson Waller luego dijo que «Ahora están de regreso, porque nosotros estamos aquí», haciendo referencia a que The Rock y John Cena. Si bien el regreso de The Rock fue simplemente una aparición única, Waller mencionó que «The Great One» huyó cuando vio el efecto Grayson Waller detrás del escenario.

“Cuando entró detrás del escenario, salió corriendo. The Rock no quería ver a Grayson Waller”.

Grayson Waller no ha tenido reparos en lanzar sus ataques a nombres importantes de la compañía, sin importar quiénes sean. The Rock también ha estado en la mira de Grayson Waller desde hace unos meses, y finalmente cuando este último apareció en televisión, no pudo darse esa confrontación, aunque su compañero Austin Theory fue el gran sacrificado en aquella ocasión.