WWE SMACKDOWN 15 DE SEPTIEMBRE 2023 .— El pasado 2 de septiembre en Payback, LA Knight enfrentó a The Miz. De última hora fue designado John Cena como réferi especial, y The Miz alega que esta decisión influenció su eventual derrota. Por tal motivo, exigió una revancha, la cual fue aceptada por LA Knight y se verificará en el episodio de este viernes. ¿Será LA Knight capaz de refrendar su triunfo o The Miz logrará redimirse y reclamar la victoria? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Ball Arena, en Denver, Colorado.

John Cena sigue estando presente en la programación de WWE. Ahora lo veremos como invitado del segmento The Grayson Waller Effect. Recordemos que en Money in the Bank, Grayson Waller recibió un Attitude Adjustment por parte de Cena. ¿Habrá rencores?

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro