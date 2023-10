A nivel mediático, The Rock constituye, junto a Hulk Hogan, el luchador más importante que ha dado WWE (si bien Hogan no fue una creación de McMahonlandia). Pero tal popularidad también tiene sus contras.

Por ejemplo, que como actor mejor pagado del mundo, y recordando el último precedente de WrestleMania 29, The Rock tenga muy díficil volver a subirse a un ring, por todos los problemas legales que conllevaría una potencial lesión. Esto, en caso de que pudiera encontrar hueco dentro de su apretada agenda, donde el cine coexiste con su labor al frente de XFL.

Así, que lo viéramos recientemente en SmackDown fue consecuencia de la huelga de guionistas y actores de Hollywood, aunque horas antes, «The Great One» dejara estas declaraciones para regocijo de sus fans, con las que se mostró proclive a enfrentar a Roman Reigns en WrestleMania 40, tras no verse las caras en el «Show de los Shows» del pasado abril.

«[…] Y estuvimos muy muy cerca, pero no pudimos dar con ello. Así que decidimos aparcarlo y acordamos algo: ‘Escuchad, hay una fusión a la vista. Al final, el combate ocurrirá. Hay una WrestleMania en Philadelphia’. «Digo que también está ahí el potencial de hacerlo. Estoy abierto. Pero como digo, hay que ver qué es eso que buscamos, porque los fans merecen algo increíble y que no tenga precedentes. Y no sólo eso, también quiero estar a la altura de los chicos y chicas del vestidor que se dejan el trasero cada semana. ¿Qué podemos hacer para poner a los fans en un lugar donde formen parte de algo que sea un nuevo cambio en esta era de la lucha libre profesional? […]»

► Cody Rhodes, en busca de finalizar su historia

Pues parece que a día de hoy, un Roman Reigns vs. The Rock no ocurrirá, ni más pronto ni más tarde. Vía Sports Illustrated, Justin Barrasso hace una valiosa actualización sobre el estelar de WrestleMania 40.

«Considerando que será la primera vez que Endeavor supervise el evento por antonomasia de WWE, hay muchas razones para creer que el de este año será más grande que nunca. A corto plazo, no hay nada que puede compararse con un regreso de Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Pero después de hablar con varias fuentes cercanas a WWE, la decisión sobre WrestleMania no será cosa de The Rock, ni el estelar es objeto de discusión. No hay planes actualmente de que esto vaya a ocurrir. «Aunque se lo ofrecieran, no sería una certeza que Johnson aceptara. Tiene varias obligaciones, y si es parte de una película que esté rodando, simplemente no podría correr el riesgo de luchar.

Seguidamente, Barrasso revela quién está en cabeza como principal candidato a cerrar WrestleMania 40 en calidad de rival de Reigns.

«El favorito para estelarizar WrestleMania contra Reigns es Cody Rhodes. Su intercambio de miradas en el último SmackDown mostró una inusual clase de intensidad. Reigns sabe que Rhodes lo ha dado todo por ser Campeón Indiscutible WWE, y hay un respeto mutuo entre los dos, aunque no sean los mejores amigos […]»