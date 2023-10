«Creo que es una idea fantástica. Quiero decir, eso es lo que los fanáticos disfrutaban en ese entonces. Les brinda la sensación de que están regresando, ¿sabes? El TNA de la vieja escuela está volviendo, y eso me encanta«. Kurt Angle comentaba recientemente esto sobre el cambio de nombre de IMPACT a TNA. Ahora -haciéndonos eco de sus declaraciones en 1 Of A Kind- conocemos lo que piensa Rob Van Dam.

► El cambio de IMPACT a TNA

«No sé qué influyó en su decisión de hacerlo, no tengo esa información. Sin ese conocimiento, podría ser una buena o mala decisión comercial. Podrían haber trasladado propiedades intelectuales, podrían haberse movido de una LLC a otra por quién sabe qué razón, tal vez tengan nuevos inversores, no tengo idea, pero solo basándome en esa pregunta… volviendo a TNA Wrestling, desde IMPACT Wrestling, esto es solo mi opinión, no estoy tratando de hablar mal de nadie; no veo que sea algo realmente importante.»

«Para mí, no suena como una noticia impactante. Cuando la gente llama a IMPACT Wrestling, TNA en la conversación, es casi intercambiable. Solo por ese motivo, no creo que simplemente cambiando el nombre a TNA Wrestling, por sí solo, agregue mucho valor, o algún valor, en mi opinión, siendo un espectador, a la empresa. No veo que le añada valor. Si es parte de otros planes, lo cual estoy seguro de que lo es, entonces probablemente tengan algunas ideas potencialmente buenas, y más poder para ellos.»