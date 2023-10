Kurt Angle aplaude que IMPACT vuelva a ser TNA

A partir de 2024, IMPACT volverá a ser TNA. No será el único cambio, también habrá, por ejemplo, nuevos cinturones de campeonato. En cambio, no va a volver el cuadrilátero de seis lados, por la seguridad de los luchadores. El presidente, Scott D’Amore, también ha declarado que se acabó el pedir disculpas. E incluso hemos hablado de que van a intentar contratar a Will Ospreay cuando expire su contrato con NJPW.

► La vuelta de TNA

Esta gran noticia ha sido recibida de la mejor de las maneras por todos los relacionados con la compañía. Y uno de los más grandes es Kurt Angle, uno de los luchadores más importantes de la historia de la misma. Mientras hablaba recientemente en su pódcast, The Kurt Angle Show, el TNA Hall of Famer mostró su alegría por la vuelta de Total Nonstop Action Wrestling.

«Creo que es una idea fantástica. Quiero decir, eso es lo que los fanáticos disfrutaban en ese entonces. Les brinda la sensación de que están regresando, ¿sabes? El TNA de la vieja escuela está volviendo, y eso me encanta«.

La última ocasión en que Kurt Angle luchó en TNA ya era IMPACT. Fue durante el programa del 31 de enero de 2016 ante Bobby Lashley. Ese mismo mes luchó también contra Bobby Roode, Matt Hardy y Drew McIntyre. Ello después de haber vuelto seis meses después a la acción luchística. Previamente, había perdido el Campeonato Mundial de Peso Completo ante EC3. Por otro lado, The Wrestling Machine también estaba ahí cuadno la empresa aún era TNA. ¿Volverá cuando recupere su nombre el año que viene?